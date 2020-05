Come la maggior parte degli smartphone più interessanti, anche OPPO Find X2 Pro è finito nelle mani di JerryRigEverything, che ha deciso di sottoporlo ad uno dei suoi famosi video test di durabilità.

In particolare il popolare youtuber ha scelto la versione con scocca posteriore in “pelle vegana” per i propri test ed è sicuramente interessante scoprire come un tale materiale possa avere resistito alle torture a cui è stato sottoposto.

OPPO Find X2 Pro alla prova del fuoco

Il taglierino, l’accendino e gli altri “attrezzi del mestiere” sono pronti a torturare il nuovo smartphone di OPPO. Per scoprire come se la caverà non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare il seguente video. Buona visione:

Ricordiamo che tra le principali feature di Find X2 Pro troviamo uno schermo Ultra Vision AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, lettore di impronte integrato e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865, 12 GB di RAM LPDDR5, 512 GB di memoria interna UFS 3.0, connettività 5G, una tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 48 megapixel, secondario ultra grandangolare da 48 megapixel e con zoom ottico da 13 megapixel), una fotocamera frontale da 32 megapixel, una batteria da 4.260 mAh (con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 65W) e Android 10 con ColorOS 7.1.

