OPPO annuncia in Cina le cuffie true wireless a bassa latenza Enco W31 e il caricabatterie wireless AirVOOC da 40W, utile per caricare rapidamente OPPO Ace 2, lo smartphone top di gamma annunciato oggi.

Cuffie true wireless OPPO Enco W31

Le cuffie true wireless Enco W31 di OPPO impiegano driver da 7 mm che promettono bassi dinamici, supportano la connettività senza fili Bluetooth 5.0 e sono resistenti a sudore e schizzi d’acqua (IP54).

La latenza delle cuffie è di soli 94 ms utilizzandole entrambe e scende a 47 ms quando si utilizza una singola cuffia, inoltre sono dotate di due microfoni con riduzione del rumore supportata dall’intelligenza artificiale e di controlli touch per regolare il volume dell’audio e vengono fornite con tre diversi terminali in silicone.

La batteria da 25 mAh integrata nelle cuffie offre 3,5 ore di riproduzione musicale, mentre la batteria da 350 mAh integrata nell’astuccio permette di raggiungere un’autonomia totale di 15 ore. Una ricarica rapida da 10 minuti offre 1 ora di riproduzione.

Specifiche tecniche di OPPO Enco W31

Bluetooth 5.0 per la connessione a dispositivi Android e iOS

Driver da 7 mm

Controlli touch per volume, controllo chiamate, cambio traccia

Doppi microfoni per ENC, controllo vocale Breeno

Latenza 94ms (47ms per singola cuffia)

Resistenza all’acqua di grado IP54

Peso: 4,6 g per ogni cuffia; 50 g per la custodia

batteria da 25 mAh (3,5 ore di riproduzione musicale estendibile a 15 ore con la batteria da 350 mAh integrata nell’astuccio)

Le cuffie true wireless OPPO Enco W31 saranno disponibili in Cina dal 20 aprile nei colori nero, bianco e rosa al prezzo di 299 yuan (circa 39 euro).

Caricabatterie wireless OPPO Airvooc 40W

Il caricabatterie wireless Air VOOC da 40 W di OPPO presenta un design che ricarica il dispositivo quando viene appoggiato in orizzontale e include una ventola che fornisce il raffreddamento necessario tramite uno sfiato laterale nascosto che aiuta a mantenere la temperatura al di sotto dei 39 °C durante la ricarica del dispositivo, con un livello di rumore inferiore a 22 dBA.

Il caricabatterie wireless supporta anche la ricarica wireless Qi e può essere utilizzato per caricare smartphone compatibili con Qi fino a 10 W. OPPO afferma che il caricabatterie può caricare completamente OPPO Ace da zero in soli 56 minuti.

Il caricabatterie wireless OPPO AirVOOC da 40 W sarà in vendita in Cina il 20 aprile al prezzo di 249 yuan (circa 32 euro), tuttavia acquistandolo insieme a Ace 2, tra il 20 aprile e il 30 aprile, OPPO riconoscerà uno sconto di 30 yuan (circa 4 euro) sul prezzo di vendita.

