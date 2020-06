Certamente famosa per i suoi smartphone, in queste ore OPPO si può ritenere più che soddisfatta per i risultati ottenuti durante l’edizione 2020 della conferenza Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). In questo frangente, in colosso cinese, assieme ad altri 280 partecipanti, ha dimostrato quanto sia avanzato il team di sviluppo del settore fotocamere. In queste sede, infatti, si è posizionata due volte prima e terza in alcune competizioni piuttosto importanti come, la tecnologia percettiva a super risoluzione, la localizzazione visiva e il riconoscimento di attività umane in video.

Super risoluzione

OPPO si piazza davanti a tutti in una competizione estremamente importante e complessa: realizzare un modello IA in grado di produrre risultati ad alta risoluzione con la migliore qualità percettiva e somiglianza all’oggetto di partenza. Per questa occasione OPPO ha mostrato la robustezza e qualità della rete neurale RFB-ERSGAN.

Questo modello IA potrebbe essere applicato ad un gran numero di dispositivi, come ad esempio smartphone, in cui sarebbe in grado di generare scatti ad alta risoluzione anche in contesti complessi.

Localizzazione visiva

Questa tecnologia potrebbe essere utilizzata in sistemi di realtà aumentata (AR), in robotica e in sistemi di navigazione. La compagnia dichiara che un sistema munito di intelligenza artificiale e fotocamera, sarebbe in grado di offrire la posizione esatta di un edificio guidando l’utente nella giusta direzione.

Riconoscimento in video

OPPO si è assicurato il terzo posto per quanto riguarda la sfida in cui era chiamata a realizzare un algoritmo da utilizzare per l’identificazione automatica di attività in un video. La tecnologia realizzata dall’azienda cinese permette di identificare e riconoscere persone all’interno di video complessi ed estremamente dinamici.

Ciò che ha sviluppato OPPO potrebbe permettere alla prossima generazione di smartphone di identificare oggetti in movimento e modulare automaticamente la messa a fuoco.