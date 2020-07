Dalla Cambogia arriva la notizia dell’annuncio ufficiale di OPPO A12s, modello che condivide gran parte delle caratteristiche con OPPO A12 (fanno eccezione le nuove colorazioni blu e grigia).

Si tratta di un modello di fascia bassa, così come confermano alcune delle sue principali feature: basti pensare al display con risoluzione HD e al processore MediaTek Helio P35.

La scheda tecnica di OPPO A12s

Tra le principali feature del nuovo smartphone di OPPO troviamo:

un display da 6,22 pollici con risoluzione HD+ (1.520 × 720 pixel), notch a goccia e protezione Corning Gorilla Glass 3

un processore MediaTek Helio P35 con GPU IMG PowerVR GE8320

3 GB di RAM

32 GB di memoria integra con supporto MicroSD

una doppia fotocamera posteriore (sensore primario da 13 megapixel con apertura f/2.2 e secondario da 2 megapixel)

una fotocamera frontale da 5 megapixel

supporto dual SIM

un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul retro

Android 9.0 Pie con ColorOS 6.1

una batteria da 4.230 mAh

dimensioni 155.9 x 75,5 x 8,3 mm

un peso di 165 grammi

Il prezzo di OPPO A12s è pari, al cambio, a circa 120 euro ma al momento non vi sono informazioni in merito ad una sua eventuale commercializzazione in Europa.