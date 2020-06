Correva il 2014 quando OnePlus One vedeva la luce del sole e segnava il solco che OnePlus avrebbe seguito negli anni futuri per offrire il meglio della tecnologia a prezzi estremamente concorrenziali. Del resto è proprio questa la strategia che si cela dietro il motto “Never Settle“, nonostante il prezzo sempre più alto delle ultime generazioni – come ad esempio OnePlus 8 – abbia lasciato un po’ di amaro in bocca per gli aficionado del brand.

Prezzo di lancio molto competitivo

Forse è proprio per questo che, secondo gli ultimi rumor, il prossimo smartphone del colosso cinese potrebbe tornare alle origini, almeno per quanto riguarda il prezzo. Carl Pei, CEO di OnePlus, in questi giorni ha ripubblicato un vecchio tweet della compagnia risalente al 2014, ovvero proprio al lancio di OnePlus One.

“It’s been a while…” – ne è passato di tempo – che accompagna il tweet del CEO potrebbe avere a che fare con il prezzo di lancio di OnePlus Z. Secondo molti questo potrebbe in qualche modo indicare che anche OnePlus Z (o OnePlus Nord) dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo economico, forse addirittura a 299 dollari come OnePlus One.

Considerando la probabile scheda tecnica di OnePlus Z, è lecito aspettarsi un prezzo che vari fra 349-399 dollari, circa 310-360 euro, il che darebbe la possibilità a OnePlus di sbarcare sulla fascia media con un terminale munito di specifiche piuttosto valide e con supporto alla connettività 5G.

Che ne pensate di questa fascia di prezzo? Acquistereste OnePlus Z a 360 euro? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.