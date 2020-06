Tra appassionati Android e addetti ai lavori c’è molta curiosità intorno a OnePlus Z, nuovo smartphone di fascia medio-alta che il produttore cinese dovrebbe presto lanciare ufficialmente sul mercato.

Stando a quanto reso noto da Max J. su Twitter, il nuovo smartphone di OnePlus potrebbe essere commercializzato con un nome diverso, ossia OnePlus Nord.

Le ultime “voci” suggeriscono che il lancio ufficiale del device sia in programma per il 10 luglio (salvo eventuali rinvii a causa della pandemia di Coronavirus) e, nel caso in cui dovessero essere fondate, già nel giro di qualche settimana il nome dello smartphone dovrebbe essere svelato con una relativa certezza.

Le presunte feature di OnePlus Z o Nord

Ricordiamo che, in base alle anticipazioni diffuse fino a questo momento, tra le principali feature di OnePlus Z o Nord dovremmo trovare:

un processore Qualcomm Snapdragons 765

un display Super AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate a 90 Hz e lettore integrato per le impronte digitali

6 GB di RAM

128 GB di memoria integrata

una tripla fotocamera posteriore (con sensori da 64, 16 e 2 megapixel)

una fotocamera frontale da 16 megapixel

una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W

Lo smartphone in India potrebbe essere lanciato ad un prezzo pari, al cambio, a circa 300 euro.