L’arrivo sul mercato dei nuovi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro ha segnato apparentemente un cambio di rotta da parte dell’azienda riguardo il proprio Launcher, l’applicazione che si apre all’avvio e che ci permette di far partire tutte le varie app che abbiamo installato sullo smartphone.

Ormai da qualche anno infatti il OnePlus Launcher aveva integrato una comoda funzionalità chiamata Shelf che racchiudeva alcune informazioni e collegamenti utili per ampliare le funzionalità dello smartphone, tuttavia coi nuovi OnePlus 8 questa funzione è stata sostituita, così come sui Pixel e non solo, da Google Discover, il feed di notizie personalizzato di Google.

OnePlus Launcher: Shelf e Discover insieme

A distanza di qualche mese però, precisamente con la nuova versione del OnePlus Launcher 4.5.6, sembra ci sia un piccolo dietrofront con l’integrazione di una novità che potrebbe fare piacere ai nostalgici di Shelf. È stata infatti integrata, al momento pare solo su alcuni OnePlus 8, una spunta in alto a destra che permette di passare rapidamente da Shelf a Discover, così da avere praticamente entrambe le funzionalità disponibili.

Sicuramente una soluzione ingegnosa e utile da parte di OnePlus, dato che Shelf e Discover non sono sostituti ma decisamente complementari, completando (perdonato il gioco di parole) le funzionalità presenti nel Launcher.

Cosa ne pensate? Trovate l’aggiornamento sul Google Play Store, oppure se non volete pazientare potete provare a installarla direttamente da APK Mirror, tuttavia come ormai solito è necessaria una attivazione lato server quindi se non la vedrete vi toccherà solo pazientare. Qui di seguito una piccola video dimostrazione della novità.