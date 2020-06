OnePlus vuole rallentare il ritmo di rilascio dei suoi aggiornamenti beta, chiamati Open e Closed beta, e ne dà notizia nel suo forum ufficiale con un lungo post dettagliato, dove spiega anche le motivazioni dietro questa scelta.

Significa quindi che d’ora in poi OnePlus rilascerà meno aggiornamenti attraverso i suoi canali beta e che ci saranno una Open beta (da due) e due Closed beta (da quattro) al mese (le Open sono aperte a tutti gli utenti, le Closed sono disponibili solamente per un ristretto numero di tester interni).

OnePlus spiega che è stata costretta a prendere questa decisione perché sempre più utenti preferiscono usare il suo software beta per tutti i giorni per provare in anteprima le nuove funzionalità e questo fa sì che un numero sempre maggiore di suoi utenti si ritrovi a usare un sistema instabile e inaffidabile, nonché di bassa qualità.

Così vuole ridurre il numero di rilasci beta e questo, fa sapere, le permetterà anche di concentrarsi maggiormente sui feedback ricevuti così da sviluppare un software con meno bug e più stabile, seppur sempre etichettato come beta.