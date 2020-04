Giusto ieri OnePlus presentavi le sue ultime creature: OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. È lecito aspettarci molto da questi due terminali, soprattutto considerando le grandi qualità e le caratteristiche che li portano facilmente a competere per i primi posti della classifica dei migliori smartphone Android del 2020.

Novità OxygenOS su OnePlus 8

Assieme al design curato e dal forte sapore premium, l’azienda è apprezzata da tantissimi utenti anche per OxygenOS. In queste ore veniamo a conoscenza di alcune novità di OxygenOS presenti sulla gamma OnePlus 8. La personalizzazione di Android è come sempre scattante, pulita, ricca di interessanti aggiunte e possibilità di personalizzazioni sviluppate per non affaticare troppo l’OS.

Smooth Battle 2.0

Il pannello di OnePlus 8 arriva fino a 90 Hz di frequenza, mentre quello del fratello OnePlus 8 Pro è in grado di spingersi fino a 120 Hz. In entrambi i casi, gli smartphone possono fare affidamento su 280 ottimizzazioni dell’OS sviluppate appositamente per rendere ancora più fluida la navigazione, lo scroll dei pannelli, delle pagine e quant’altro.

Modalità scura

Ormai nota a tutti e apprezzata per l’importante impatto positivo sull’autonomia e sull’utilizzo del terminale a sera, la modalità scura è stata migliorata ma purtroppo OnePlus non ci ha comunicato quali sono le novità per la nuova gamma.

Wallpaper dinamici e traduzioni istantanee

Piccole novità riguardano anche l’OS generale con l’arrivo dei wallpaper dinamici che variano automaticamente in base alle condizioni meteorologiche, ma la vera novità è l’arrivo delle traduzioni istantanee per quanto riguarda contenuti audio e video.

Google One e Google Stadia

OnePlus ha stretto interessanti partnership con Google, ed infatti arriva ad offrire ben 100 GB di traffico su Google One oltre che la possibilità di sfruttare anche Google Stadia (solo per OnePlus 8 Pro) per giocare ai propri titoli preferiti.

