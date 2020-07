Come sempre avviene per il lancio degli smartphone più attesi, anche OnePlus Nord è finito nelle mani di JerryRigEverything, che ha realizzato un video teardown.

Siete curiosi di scoprire come gli ingegneri di OnePlus siano riusciti a posizionare le varie componenti del nuovo smartphone di fascia media dell’azienda e che soluzioni hanno adottato per contenere i costi? In tal caso, non dovete fare altro che mettervi comodi e guardare il seguente video di disassemblaggio del device. Buona visione.

Le feature di OnePlus Nord

Ricordiamo che tra le principali feature di OnePlus Nord troviamo un display Fluid AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 765G realizzato con tecnologia a 7 nm, 8 GB o 12 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata, un lettore di impronte digitali integrato nello schermo, il supporto alla connettività 5G, una batteria da 4.115 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W e OxygenOS 10.5 basata su Android 10.

Il comparto fotografico presenta quattro sensori sulla parte posteriore (il primario da 48 megapixel con OIS) e due sensori frontali (il primario da 32 megapixel).

Lo smartphone è in vendita in Italia a 399 euro nelle colorazioni Blue Marble e Gray Onyx.

