Oggi, 21 luglio 2020, è il gran giorno di OnePlus Nord e se il nuovo aspirante flagship killer del popolare produttore cinese è già riuscito a catturare la vostra attenzione, allora potreste apprezzare la possibilità di scaricare subito i suoi sfondi dedicati sul vostro smartphone attuale.

Presentato in coppia con le cuffie true wireless OnePlus Buds, OnePlus Nord rappresenta un po’ un ritorno alle origini per il brand cinese: una scheda tecnica completa, ricca di dettagli interessanti – dal display AMOLED con refresh rate a 90 Hz alla connettività 5G SA + NSA che lo rende future-proof, passando per l’abbondante taglio base di memoria da 8 – 128 GB, fino ad arrivare alla ricarica Warp Charge 30T a 30 watt per rifocillare rapidamente la batteria da 4.115 mAh – e un prezzo d’ingresso intrigante (e addirittura già scontato su Amazon) rappresentano un ottimo biglietto da visita.

In attesa di potervelo raccontare nella nostra recensione completa, comunque, i colleghi di XDA hanno già provveduto ad estrarre gli sfondi statici e animati, cosicché possiate gustarvi quanto meno un primo assaggio di OnePlus Nord.

In particolare, OnePlus Nord arriva con preinstallati quattro sfondi animati – denominati “Live Glacier”, “Live Sand”, “Live Snow” e “Live Stone” – e otto statici, quattro dei quali sono mere versioni still di quelli animati. A fine articolo potete vedere una galleria completa dei suddetti sfondi statici. Ecco, invece, i link per scaricarli tutti:

Badate bene: i live wallpaper vengono proposti in due versioni a 60 fps e 90 fps a risoluzione 2400 x 1080. Per impostare questi video come sfondi su qualsiasi dispositivo Android, occorre un’applicazione che permetta di farlo. L’ideale sarebbe scaricare l’applicazione OPWallpaperResources ed effettuare il sideload su smartphone OnePlus con OxygenOS 10, ma ciò sovrascrive gli sfondi animati di OnePlus Nord a quelli predefiniti dello smartphone.

Se invece volete gli sfondi dei precedenti modelli OnePlus, potete provare l’app Abstruct sul Google Play Store tramite il badge sottostante.