Torniamo ad occuparci di OnePlus Nord, atteso nuovo smartphone di fascia media con il quale il produttore cinese proverà a conquistare un gran numero di utenti che fino a questo momento per un motivo o per un altro non si sono avvicinati ai vari device di questo brand.

L’occasione giusta ci è fornita da una nuova anticipazione che il team di OnePlus ha voluto pubblicare su Instagram e che riguarda la fotocamera frontale su cui lo smartphone potrà contare.

Con OnePlus Nord selfie di qualità

Stando a quanto si apprende, infatti, lo smartphone potrà contare su una fotocamera frontale secondaria con angolo di visione di 105 gradi (la principale dovrebbe avere un sensore da 32 megapixel) e ciò dovrebbe consentire agli utenti di effettuare con grande semplicità sia scatti di gruppo che selfie panoramici.

Rciordiamo che tra le principali feature di OnePlus Nord non dovrebbero mancare uno schermo Fluid AMOLED a 90 Hz da 6,44 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel), una batteria da 4.115 mAh e OxygenOS 10 con Android 10.

Appuntamento al 21 luglio per il lancio.