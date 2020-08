Il team di sviluppo di OnePlus Nord sta rilasciando un aggiornamento software dietro l’altro, segno che la compagnia vuole risolvere i bug più importanti nel minor tempo possibile. Infatti, dopo l’arrivo del terzo aggiornamento con la OxygenOS 10.5.3 di qualche giorno fa, in queste ore la compagnia ha avviato il rollout dell’aggiornamento OxygenOS 10.5.4 per OnePlus Nord.

Novità aggiornamento 10.5.4 OnePlus Nord

Le novità dell’aggiornamento 10.5.4 per OnePlus Nord ruotano attorno tre aree: stabilità del sistema, fotocamera e servizi cloud. Partendo dal primo, l’update va a migliorare la velocità di avvio dell’applicazione Galleria, l’esperienza visiva del display – ricordate i problemi al display di cui avevamo parlato, vero? -, il blocco involontario della riproduzione audio in background durante l’avvio della fotocamera frontale e altro.

Passando invece alla fotocamera, il team di sviluppo ha migliorato la qualità generale durante le video chiamate, l’accuratezza dei colori e del bilanciamento del bianco durante lo scatto di selfie in condizioni di scarsa luminosità e l’accuratezza del colore utilizzando il sensore macro.

Infine, sono stati risolti i bug che riguardano la fase di sincronizzazione delle note per gli utenti muniti di OnePlus Nord in India.

Come aggiornare OnePlus Nord

L’aggiornamento alla OxygenOS 10.5.4 di OnePlus Nord è attualmente in fase di rollout, pertanto potrebbe non essere ancora disponibile come classico aggiornamento OTA (Over The Air). Nel caso in cui il sistema non dovesse individuare l’update tramite l’apposito menu delle Impostazioni, potete installarlo scaricando i file .zip linkati qui in basso:

