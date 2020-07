Che OnePlus stia lavorando alacremente per rendere OnePlus Nord il “flagship killer” perfetto l’abbiamo capito fin dal giorno del lancio ufficiale e, ancora di più, all’arrivo del primo aggiornamento software a distanza di poche ore dalla sua presentazione.

Novità aggiornamento OnePlus Nord 10.5.2.AC01BA​

In queste ore la compagnia annuncia il rollout di un ulteriore aggiornamento software, in questo caso la versione 10.5.2.AC01BA di OxygenOS, che va a correggere e migliorare alcune specifiche aree del sistema operativo.

Infatti, com’è possibile leggere dal changelog ufficiale, l’aggiornamento 10.5.2.AC01BA per OnePlus Nord correggere i seguenti punti:

miglioramento del firmware relativo alla connessione con OnePlus Buds per affinare la connessione wireless;

ottimizzazione della fase di avvio della fotocamera dello smartphone tramite il sistema di gesture;

ottimizzazione delle performance relative alle video chiamate;

miglioramento generale della stabilità e delle prestazioni di sistema;

aggiunta delle patch di sicurezza di luglio 2020;

ottimizzazione del consumo energetico del sensore frontale durante la registrazione di video a risoluzione 4K a 60 fps;

miglioramento della esperienza di utilizzo della fotocamera.

Come aggiornare OnePlus Nord

L’aggiornamento alla versione 10.5.2.AC01BA di OxygenOS per OnePlus Nord è in fase di rollout e sarà disponibile a tutti gli utenti nel corso dei prossimi giorni come aggiornamento OTA.