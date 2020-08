OnePlus Nord, il nuovo smartphone di fascia media del produttore cinese, è stato lanciato sul mercato in due colorazioni, alle quali nei prossimi mesi se ne potrà aggiungere una terza.

Ad oggi, infatti, lo smartphone di OnePlus è disponibile in Gray Onyx (colorazione dedicata a chi preferisce le tonalità scure) e in Blue Marble (soluzione dedicata a chi cerca un colore decisamente più “sbarazzino”), a cui si affiancherà una verza variante chiamata “Grey Ash“.

OnePlus Nord in Grey Ash in arrivo tra qualche mese

Almeno di ciò è certo Roland Quandt, che con un messaggio su Twitter ha reso noto che tale terza colorazione dello smartphone sarà lanciata all’inizio di ottobre, ricevendo peraltro la conferma di Max J.

Non si tratta della prima volta che emerge questa inedita variante Grey Ash, già scovata nelle scorse settimane nel codice di OxygenOS.

Il lancio di nuove versioni cromatiche è piuttosto comune nel settore degli smartphone e non c’è da stupirsi se anche OnePlus desideri sfruttare tale opportunità per mantenere alto l’interesse sul suo nuovo device.

Ricordiamo, infine, che il prossimo mese OnePlus Nord sarà lanciato in esclusiva in India in una nuova configurazione di memoria (6 GB di RAM e 64 GB di storage).

