OnePlus Nord potrebbe arrivare in una terza colorazione inedita

OnePlus Nord è sicuramente lo smartphone più chiacchierato e in vista degli ultimi giorni e, a quanto pare, potrebbe avere una piccola sorpresa in serbo: una terza inedita colorazione.

OnePlus Nord “Gray Ash”: arriverà mai?

Tra sconti al lancio, primi aggiornamenti software e l’esclusiva pop-up box, OnePlus Nord ha inevitabilmente catturato l’attenzione di tanti appassionati, fan e non del popolare brand cinese.

Adesso direttamente dalla OxygenOS sono emersi interessanti indizi che suggeriscono che il nuovo modello di casa OnePlus potrebbe esistere in una colorazione inedita, che si andrebbe in teoria ad affiancare alle varianti Blue Marble e Gray Onyx già esistenti.

In particolare, Some_Random_Username, Senior Member di XDA e tipster solitamente affiadabile per le faccende di casa OnePlus, ha rinvenuto tracce della colorazione Gray Ash mentre stava analizzando Engineering Mode, l’app di Qualcomm preinstallata sui device del brand con OxygenOS. Ha infatti scovato le seguenti tre stringe di codice, interessanti soprattutto per i nomi delle colorazioni.

<string name = "str_sm7250_color0_title" > Gray Onyx </string> <string name = "str_sm7250_color1_title" > Blue Marble </string> <string name = "str_sm7250_color2_title" > Gray Ash </string>

Quest’informazione, tra l’altro, è perfettamente in linea con l’immagine condivisa da Evan Blass (evleaks) prima del lancio di OnePlus Nord, che ne riportava la scheda tecnica con colorazioni annesse.

Insomma, adesso sono due e significativi gli indizi sull’esistenza di OnePlus Nord nella terza colorazione Gray Ash. Tuttavia non è ancora dato sapere se il produttore abbia in programma di portarla a breve sul mercato o se magari la stia tenendo in serbo per qualche versione speciale del device.

OnePlus Nord è riuscito a catturare anche la vostra attenzione? Sareste curiosi di vederlo in questa variante inedita? Fatecelo sapere nel box dei commenti e non perdetevi la nostra anteprima video in attesa della recensione completa.