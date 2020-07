Giusto poche ore fa OnePlus svelava la sua ultima fatica: OnePlus Nord, quello che potrebbe diventare il flagship killer del 2020 grazie ad una scheda tecnica completa ed un prezzo di listino estremamente competitivo.

Novità aggiornamento OnePlus Nord 10.5.1AC01BA

Malgrado il terminale non sia ancora disponibile all’acquisto ma pre-ordinabile tramite il link di Amazon qui in basso, la compagnia cinese ha già iniziato a rilasciare i primi aggiornamenti software pensati per migliorare alcuni aspetti di OxygenOS prima che arrivi fra le mani degli utenti.

L’aggiornamento OxygenOS 10.5.1.AC01BA è infatti già disponibile per il terminale Android ed è espressamente indirizzato a migliorare le prestazioni del comparto fotografico del terminale che, lo ricordiamo, monta lo stesso sensore principale da 48 MP Sony IMX586 che è possibile trovare sul modello OnePlus 8.

Il changelog dell’aggiornamento fa riferimento alla ottimizzazione del sensore di profondità da 5 MP, miglioramento alla qualità delle immagini scattate in condizioni di scarsa illuminazione, miglioramento del consumo di risorse (batteria) durante la registrazione di video a risoluzione 4K a 60 fps, miglioramento della esperienza di scatto, risoluzione del tremolio durante lo scatto di foto in alcune condizioni e molto altro.

Come aggiornare OnePlus Nord

L’aggiornamento è già disponibile al download tramite OTA direttamente dal pannello aggiornamenti del dispositivo.