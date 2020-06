OnePlus Game Space è la soluzione proprietaria di OnePlus che permette di accedere a tutti i giochi installati in un unico spazio virtuale, come del resto avviene in tante altre soluzioni sviluppate da altrettante aziende hi-tech. Dopo il suo arrivo sul Play Store, l’applicazione di OnePlus ha ricevuto interessanti aggiornamenti, di cui quello di oggi ci permette anche di scoprire una interessante funzione che arriverà nei prossimi update.

Novità OnePlus Game Space

OnePlus Game Space permette adesso di mostrare le applicazioni inviate in “Hidden Space“, ovvero quella particolare sezione del launcher ufficiale di OnePlus che contiene tutte le applicazioni nascoste. Fino ad oggi gli utenti non potevano aggiungere su OnePlus Game Space le applicazioni (e quindi i giochi) inviati in Hidden Space, ma l’aggiornamento 2.3.7 permette di aggiungerli facilmente tappando sulla voce “Show apps in Hidden Space” disponibile nel menu annidato nel pannello con i tre pallini.

Oltre alla feature appena vista, alcune stringhe di codice presenti all’interno della versione 2.3.7 di OnePlus Game Space fanno riferimento alla sezione “Moments“. Secondo la descrizione relativa alle stringhe contenute nel codice, sembra che Moments permetta agli utenti di catalogare in un unico spazio tutti gli screenshot e registrazioni dei gameplay. La sezione dovrebbe essere anche suddivisa in due tab differenti, “Recent” e “Games“, com’è possibile vedere nelle immagini qui in basso che sono state attivate tramite shell.

<string name=”moments_empty_primary_text”>No captured moments found</string>

<string name=”moments_empty_summary_text”>All the screenshots, screen recording captured in-game are stored here</string>

<string name=”moments_folder_item_count”>%1$s items</string>

<string name=”moments_guide_text”>View all in-game captured moments</string>

<string name=”moments_tab_all”>RECENT</string>

<string name=”moments_tab_game”>GAMES</string>

<string name=”moments_title”>Moments</string>

Come aggiornare OnePlus Game Space

La versione 2.3.7 di OnePlus Game Space è attualmente disponibile su Play Store, ma vi ricordiamo che la funzione Moments lo sarà solo in seguito. Per scaricare l’update vi basta semplicemente tappare il badge del Play Store presente qui in basso.