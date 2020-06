L’arrivo della beta 1 di Android 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro rivela alcune importanti novità per quanto riguarda l’applicazione Fotocamera. Infatti, la versione 5.4.10 di OnePlus Fotocamera presenta diverse feature per quanto riguarda la condivisione sui social, nuovi filtri, modalità burst per foto e video e tanto altro.

Novità OnePlus Fotocamera 5.4.10

Scavando nella versione 5.4.10 di OnePlus Fotocamera è possibile notare la presenza di un nuovo menu di condivisione rapida degli scatti e dei video registrati. Dopo aver scattato una foto è possibile trascinare l’anteprima per condividerla rapidamente su uno dei social supportati – dall’immagine è possibile notare Telegram, Gmail, Twitter e tanti altri.

OnePlus sta anche lavorando a nuovi filtri per gli scatti ma, come viene sottolineato dai colleghi di XDA, dall’analisi dell’APK di OnePlus Fotocamera non è possibile risalire a molti dei nomi dei filtri introdotti. È evidente che si tratti quindi di un work in progress, anche se alcuni di essi sono stati etichettati come: FaceApp, O1, BeautyPlus, Black & White (New), Clare, Juno, Valencia, Snapseed, Sweetsnap e Youcam.

Assieme alla nuova UI che si attiva durante la fase di zoom in e zoom out, la versione 5.4.10 permette anche di scattare foto e registrare video in rapida sequenza semplicemente tenendo premuto sul tasto dell’otturatore. Infine, una stringa di codice presente nell’APK fa riferimento anche alla “modalità Documenti” per OnePlus Fotocamera, ma non è ancora chiaro il suo funzionamento.

Come aggiornare OnePlus Fotocamera

La versione 5.4.10 di OnePlus Fotocamera vista in questa news è attualmente legata alla presenza della beta 1 di Android 11 per i top di gamma dell’azienda. Se volete utilizzare le feature appena viste avete due possibilità:

scaricare ed installare la beta 1 di Android 11 per OnePlus 8 e 8 Pro;

attendere che queste funzioni saranno disponibili anche per gli smartphone OnePlus muniti di Android 10.

L’ultima opzione è più che probabile visto che, ad oggi, le feature presenti nella versione 5.4.10 non sono legate alla presenza di un particolare hardware. Pertanto tenete sotto controllo questo link di APK Mirror per scaricare l’APK non appena sarà disponibile.