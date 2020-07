Negli ultimi tempi OnePlus ha avuto qualche problema con la sicurezza e nelle scorse ore il team del produttore cinese pare abbia commesso un altro piccolo errore.

OnePlus, infatti, ha avviato una campagna di massa via email per uno studio di ricerca (un sondaggio sull’interfaccia utente proposto dal produttore ad inizio mese dopo il rilascio di OxygenOS 10.5.11) ma, e qui sta l’errore, nell’inviare i messaggi ha dato a tutti gli utenti della catena l’accesso a “centinaia” di e-mail di altri clienti.

OnePlus ha commesso un banale errore di sicurezza

Non è chiaro quanti indirizzi email siano stati diffusi in questo modo ma, stando ad uno dei destinatari di questo messaggio da parte del produttore cinese, sarebbero centinaia.

Senza dubbio non si tratta di un grosso problema, di tanto in tanto capita che le aziende commettano errori (o sviste) di questo tipo e in sé non rappresenta una preoccupazione per la sicurezza dei dati dei clienti.

Tuttavia, il timore (non si sa quanto fondato) è che qualcuno possa sfruttare le poche informazioni diffuse in questo episodio per collegarle a quelle che sono state esposte in precedenza.