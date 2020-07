Se aziende come OPPO e IQOO sono in procinto di rivoluzionare nuovamente il sistema di ricarica degli smartphone con tecnologie di ricarica rapida rispettivamente da 125 W e da 120 W, l’utilizzo di un device mobile resta ancora profondamente ancorato alla capacità delle celle della batteria di mantenere la carica durante il giorno.

Valutare lo stato di salute della batteria

Se possedete uno smartphone OnePlus e siete alla ricerca di una soluzione per scoprire qual è lo stato di salute della batteria, sappiate che potete scaricare l’APK dell’applicazione OnePlus Diagnostic. Se non l’avete mai sentita prima d’ora è perché si tratta di un’app che viene normalmente utilizzata dal team di supporto di OnePlus, proprio per valutare lo stato di salute della batteria e molto altro.

Fortunatamente l’APK di OnePlus Diagnostic è liberamente disponibile su APK Mirror e può essere scaricato da chiunque disponga di uno smartphone prodotto dall’azienda cinese. Una volta avviata, l’applicazione mostra un breve resume delle informazioni generali dello smartphone – nome commerciale, processore, RAM, memoria totale e memoria occupata, capacità totale della batteria -, mentre tappando la voce “View battery status” è possibile scoprire una nuova schermata in cui sono presenti alcune informazioni relative al componente, come: capacità della batteria, la temperatura, lo stato di utilizzo (in carica o meno) e lo stato della batteria.

Download APK OnePlus Diagnostic

Quest’ultima voce è quella a cui bisogna fare affidamento se si vuole scoprire se la propria batteria sia ancora in grado di mantenere la carica oppure se necessita di una sostituzione. Come potete notare dagli screenshot provenienti dal nostro OnePlus 6T, lo stato della batteria segna un buon 90%; nel caso in cui la percentuale dovesse scendere al di sotto dell’80%, il valore verrebbe accompagnato dalla dicitura “Serious loss” ad indicare che sarebbe il caso di procedere alla sua sostituzione.

Che ne pensate di quest’applicazione? Vorreste avere queste informazioni direttamente integrate all’interno del pannello “batteria” delle impostazioni? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.