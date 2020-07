Il prossimo 21 luglio 2020 OnePlus presenterà al mondo il tanto chiacchierato OnePlus Nord e OnePlus Buds, il primo modello di cuffie true wireless realizzato dall’azienda cinese.

Supporto Warp Charge per OnePlus Buds

In una interessante intervista rilasciata ai colleghi di Techradar, Jay Liu, project manager di OnePlus Buds, ha annunciato ufficialmente che il case delle cuffie true wireless supporterà la tecnologia di ricarica rapida Warp Charge. Secondo le informazioni rilasciate da Lui, la custodia offrirà all’utente 10 ore di ascolto a seguito di una ricarica di appena 10 minuti, il che supera di molto le 5 ore di playback dopo 15 minuti di ricarica offerte invece dalle AirPods di Apple.

Il sistema Warp Charge non implica l’utilizzo di un cavo proprietario ma basterà semplicemente fare affidamento ad un qualsiasi caricabatterie superiore a 10 W; il case si occuperà automaticamente di impostare la velocità massima di ricarica a 5 V/1,5 A per evitare di arrecare danni al modulo da 430 mAh integrato all’interno.

In questo modo gli utenti avranno modo di sfruttare un cospicuo numero di ore di playback a seguito di una ricarica di pochi minuti. Purtroppo non ci sono ancora informazioni circa il prezzo di lancio delle cuffie true wireless di OnePlus, ma la probabile assenza del supporto alla ricarica wireless dovrebbe posizionare il device in una fascia di prezzo pari a 80/90 euro.

120 Hz per Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Passando invece a Samsung, il sempre prolifico leaker @universeice si affida a Twitter per svelare alcune interessanti novità circa lo smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Dopo aver scoperto il tipo di SoC molto probabilmente integrato al suo interno, il leaker dichiara che lo smartphone del colosso sud coreano verrà ufficialmente lanciato durante il Q4 2020, con Snapdragon 865, display Super AMOLED con refresh rate da 120 Hz e che sarà munito di una fotocamera punch hole centrare con un diametro di 3,3 mm.

Dalle poche informazioni condivise pare che il telaio dello smartphone di fascia alta sia resistente al contatto con acqua e polvere (certificazione IP68) e che verrà presentato ad un prezzo molto interessante. Lo smartphone di Samsung è atteso in due varianti (SM-G780 per il mercato global e SM-G781 per il mercato USA) con Android 10 e la One UI 2.5.