Gli aggiornamenti sono fatti per migliorare gli smartphone, però capita spesso che li peggiorino o li rendano addirittura inutilizzabili, a volte completamente e a volte, per fortuna, solo parzialmente.

Video HDR e HD non funzionano su OnePlus 8 Pro

Ed è il caso di quanto avvenuto con OnePlus 8 Pro, che sta avendo seri problemi con la riproduzione di Netflix e Amazon Prime Video in HD e HDR in seguito all’installazione degli aggiornamenti OxygenOS 10.5.5 e 10.5.6.

Le segnalazioni sul problema da parte degli utenti sono moltissime e in crescita, anche nel forum ufficiale di OnePlus, e quindi è molto probabile che l’azienda sia già a conoscenza della cosa e, chissà, magari già al lavoro su una correzione.

Il problema sembra essere legato, come spesso accade per questo genere di cose, al DRM Widevine, che con gli ultimi aggiornamenti è stato retrocesso da L1 a L3 causando l’impossibilità di riprodurre video in HD e HDR con i servizi di streaming video.

La cosa quindi è facilmente risolvibile con un nuovo aggiornamento mirato con all’interno la reintroduzione del DRM Widevine L1 e quindi OnePlus potrebbe sistemarlo in brevissimo tempo, anche perché è l’unica che può porre rimedio. Aspettiamo.