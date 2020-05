Niente da fare, alcuni utenti continuano a lamentarsi dei problemi al display del loro OnePlus 8 Pro, anche dopo gli aggiornamenti che avrebbero dovuto metterci una pezza. Sarà a questo punto possibile risolvere la questione via software?

Il problema al display di OnePlus 8 Pro continua

Sono ormai settimane che diversi utenti possessori di OnePlus 8 Pro si lamentano dei problemi al display: come abbiamo potuto notare nelle immagini, alcuni smartphone offrono una predominante tinta verde o rossa del pannello AMOLED, soprattutto con livelli di luminosità sotto al 50% e con refresh rate impostato a 120 Hz. Alcuni modelli pare che passino dal verde al rosso al variare della luminosità.

OnePlus, al corrente della questione, ha rilasciato gli aggiornamenti OxygenOS 10.5.5 e OxygenOS 10.5.6, ma non sembra che il problema sia stato risolto su tutti i OnePlus 8 Pro. Alcuni utenti continuano infatti a lamentarsi delle tonalità verdi del pannello del loro nuovo smartphone Android: si tratterà davvero di una questione software a questo punto? A qualcuno di voi potrebbe venire in mente la questione touchscreen di OnePlus One, mai davvero risolta su tutti gli esemplari.

Sperando che la casa cinese riesca a venirne a capo, se non volete aspettare potete rivolgervi all’assistenza OnePlus e provare a farvi sostituire lo smartphone, anche se non ci sono certezze che la nuova unità di OnePlus 8 Pro non abbia lo stesso problema. Avete notato qualche difetto nel pannello AMOLED del vostro nuovo dispositivo? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso.

