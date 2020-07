In queste ore OnePlus rilascia un importante aggiornamento software per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. All’interno delle patch note è possibile notare la correzione di un gran numero di bug, con ottimizzazioni sparse in molte aree del sistema operativo.

Novità OnePlus 8/8 Pro OxygenOS 10.5.10 e 10.5.8

Il modello di punta, OnePlus 8 Pro, si aggiorna alla versione 10.5.10 mentre il modello OnePlus 8 alla versione 10.5.8. Partendo dal primo, notiamo l’ottimizzazione del riconoscimento del touch e della esperienza generale. È stato miglioramento l’avvertimento mostrato a schermo in caso di temperatura troppo alta, oltre alla ottimizzazione dei consumi del sistema operativo, incrementando così l’autonomia generale. Le patch di sistema sono state aggiornate a quelle di giugno 2020, mentre in Europa arrivano anche miglioramenti per quanto riguarda il filtro Photocrom.

Venendo poi a OnePlus 8, troviamo quasi gli stessi miglioramenti visti nel modello di punta, sebbene manchi l’ottimizzazione del filtro Photocrom a favore invece di un generale miglioramento dell’esperienza utente in fase di scatto. OnePlus va inoltre a migliorare la stabilità della connettività, le performance durante il trasferimento di file tramite rete Wi-Fi e l’ottimizzazione della latenza per quanto riguarda i giochi online.

Infine, per entrambi gli smartphone dell’azienda cinese, è stato anche corretto un bug relativo alla gestione dei contenuti DRM che non permetteva la visione di contenuti video a risoluzione HD su Netflix e Amazon Prime Video.

Come aggiornare OnePlus 8 e 8 Pro

I due update per i top di gamma dell’azienda cinese sono attualmente in fase di propagazione in Europa. L’aggiornamento è disponibile via OTA (Over The Air), direttamente dallo smartphone, oppure dal sito ufficiale tramite factory image.