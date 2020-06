OnePlus 8 Pro è munito di un sistema di speaker stereo, sistema di microfoni multipli e supporto alla tecnologia Dolby Atmos. Nonostante le carte in tavola facciano presagire un audio di ottima qualità, secondo DxOMark non rappresenta un passo in avanti di grande portata rispetto alla generazione passata.

Una performance sottotono

Con un punteggio complessivo pari a 67, OnePlus 8 Pro è di un pelo fuori la top ten dei migliori smartphone per quanto riguarda la componente audio. Ad oggi, infatti, Google Pixel 4 stacca di 1 punto l’ultima fatica di OnePlus soffiandole il decimo posto.

Secondo i ragazzi di DxOMark, l’audio complessivo di OnePlus 8 Pro non è in linea con quello offerto dagli altri smartphone di fascia alta. Infatti, con un punteggio complessivo pari a 67, molto vicino a quello di OnePlus 7 Pro, l’azienda cinese non sarebbe riuscita ad infondere dei cambiamenti importanti nell’ultima generazione di smartphone.

In fase di ascolto sono presenti alcune problematiche relative alle alte e basse frequenze che si notano particolarmente in fase di gaming (ma non durante la visione di un contenuto video). La registrazione di note audio offre un buon risultato, sebbene i rumori di fondo suonino innaturali, come del resto avveniva anche con la precedente generazione.

In conclusione l’audio offerto da OnePlus 8 Pro non segna quel cambio di passo che forse ci si aspettava rispetto la passata generazione, soprattutto per quanto riguarda la presenza di artefatti e una registrazione innaturale dei rumori di fondo durante le note audio.

