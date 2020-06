Tempo fa OnePlus aveva promesso novità per quanto riguarda l’attivazione/disattivazione della modalità scura con la OxygenOS, ma pare che Google si sia mosso in anticipo portando una interessante novità all’interno del pannello quick settings su Android 11.

Toggle rapido per la modalità scura

Infatti, gli utenti muniti di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro che hanno aggiornato alla beta 1 di Android 11 – vi ricordiamo che l’azienda cinese permette da qualche ora di installare la beta 1 di Android 11 sulla gamma OnePlus 8 -, hanno notato la presenza del toggle rapido per attivare la modalità scura nei quick settings dei terminali di fascia alta.

Si tratta certamente di una piccola novità, è vero, ma è innegabile il vantaggio di non dover più passare attraverso il pannello delle impostazioni per controllare il tipo di tema (chiaro o scuro) da utilizzare sul proprio smartphone.

Se avete voglia di provare in anticipo le novità della major release di Android su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, la presenza del toggle rapido vi potrebbe far chiudere un occhio sui bug attualmente presenti nella prima build di Android 11 per la gamma di terminali di fascia alta di OnePlus.

Vi consigliamo di fare riferimento al forum ufficiale di OnePlus nel caso in cui vogliate installare la beta sul vostro smartphone.

