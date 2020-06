OnePlus sta premiando gli acquirenti di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro con una sottoscrizione della durata di tre mesi a Google One, il servizio che offre archiviazione online e altri vantaggi.

La proposta riguarda anche i possessori degli altri dispositivi OnePlus, anche se in questo caso sarà regalato un solo mese di abbonamento, contro i tre degli attuali top di gamma. L’abbonamento offre 100 GB di spazio di archiviazione, la possibilità di richiedere l’aiuto degli esperti di Google e la possibilità di condividere i dati archiviati con cinque familiari.

Richiedere il regalo è davvero semplicissimo, visto che è sufficiente installare l’applicazione Google One sul proprio dispositivo OnePlus, dal modello originale fino a quelli attuali, avviare l’app e premere sull’icona del regalo. A seconda del dispositivo l’utente riceverà uno o tre mesi di abbonamento gratuito.

Al momento la promozione non sembra essere attiva nel nostro Paese, come testimonia il messaggio che appare seguendo il link che abbiamo ricevuto via email, ma è probabile che nelle prossime ore la compagnia cinese completi l’attivazione dell’iniziativa anche in Italia.

Se volete provare potete scaricare Google One dal Play Store utilizzando il badge sottostante e verificando se la promozione è disponibile sul vostro dispositivo.