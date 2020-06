OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro rappresentano la punta di diamante per quanto riguarda il settore mobile di OnePlus, ma questo non implica che la passata generazione non sia più degna di attenzione. OnePlus 7T Pro, ad esempio, include alcune caratteristiche hardware che lo rendono ancora oggi un signor top di gamma Android, a partire dal display a 90 Hz, passando dal SoC Snapdragon 855+, fino alla estrema reattività e pulizia di OxygenOS.

120 euro di sconto per OnePlus 7T Pro

In queste ore il colosso cinese svela una importante promozione per OnePlus 7T Pro che viene offerto con 120 euro di sconto. Il prezzo di listino cala così ad appena 639 euro per un top di gamma di altissimo livello, con tanto di design curato in ogni più piccolo dettaglio.

Assieme al calo di prezzo dello smartphone OnePlus 7T Pro – la promozione resterà attiva fino all’esaurimento dello stock -, la compagnia offre anche il 50% di sconto sugli accessori per la serie di smartphone OnePlus 6, OnePlus 7 e OnePlus 7T.

In questo modo potrete acquistare cover, bumper case e molto altro a prezzi molto vantaggiosi e spesso di poco superiori a 10 euro.

Sconto di 120 euro per OnePlus 7T Pro

Sconto del 50% sugli accessori

