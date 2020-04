Un paio di giorni fa il team di OnePlus ha annunciato la fine del supporto del programma OxygenOS Open Beta per OnePlus 6 e 6T, smartphone che comunque dovrebbero continuare a ricevere con cadenza bimestrale aggiornamenti di sicurezza e di stabilità fino almeno alla metà del prossimo anno.

Ebbene, con OxygenOS 10.3.3 arrivano su OnePlus 6 e OnePlus 6T le patch di sicurezza Android relative ad aprile ed una serie di altre piccole novità.

Le novità di OxygenOS 10.3.3 per i due smartphone di OnePlus

Stando a quanto riportato dal changelog ufficiale, con OxygenOS 10.3.3 vengono introdotti la risoluzione di un problema che causava una schermata nera durante i giochi, l’aggiornamento al pacchetto di febbraio 2020 dei Google Mobile Services (GMS), il miglioramento della stabilità, la risoluzione di vari bug, il supporto VoLTE e VoWifi per Telenor in Danimarca, il supporto VoWifi per RJIO in India e l’update di CloudService alla Versione 2.0.

Come aggiornare OnePlus 6 e 6T

L’aggiornamento è al momento disponibile solo per un limitato numero di utenti, al fine di verificare che non presenti bug rilevanti e nei prossimi giorni dovrebbe essere rilasciato a livello globale.

Potete verificare la disponibilità dell’update andando nel menu delle Impostazioni dello smartphone, scorrendo fino alla voce Sistema e quindi selezionando Aggiornamento Software.