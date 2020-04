OmniVision OV64B è il nuovo sensore realizzato dalla compagnia cinese che viene indicato come il primo sensore da 64 MP da 0,7 micron. Questo, secondo l’azienda, verrà implementato all’interno di smartphone sottili di fascia alta. Come sappiamo la maggior parte degli smartphone presenti sul mercato integrano sensori realizzati da Samsung e Sony, ma questo di OmniVision potrebbe attirare l’attenzione di produttori con in piano la realizzazione di smartphone con un profilo molto contenuto.

Sensore 64 MP da 0,7 micron

La dimensione del sensore ha un impatto notevole sull’ergonomia di uno smartphone, ed infatti il profilo pronunciato dal comparto fotografico di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G paga anche la presenza del sensore ISOCELL Bright GW1 da 64 MP da 0,8 micron. OmniVision OV64B è realizzato utilizzato la tecnologia PureCel Plus-S, la tecnologia CFA che, assieme ad altre migliorie, permette al sensore di offrire immagini a 16 MP con una sensibilità superiore grazie alla tecnologia di pixel binning che è equivalente a quella di sensori da 1,4 micron.

Il sensore OmniVision OV64B può registrare video a risoluzione 4K con stabilizzazione EIS, oppure spingersi anche a risoluzione 8K a 30 fps. Trova posto anche la possibilità di registrare video in slow-mo a 240 fps a risoluzione 1080p oppure a 480 fps a risoluzione 720p, così come il sistema di autofocus ML-PDAF per incrementarne la precisione.

OmniVision inizierà ad inviare i primi sample del nuovo sensore a partire dal mese di maggio, ma allo stato attuale non sappiamo quali smartphone lo implementeranno.