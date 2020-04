Se siete clienti WINDTRE potete acquistare Motorola Razr con l’opzione Telefono Incluso, pagandolo ratealmente con un costo di attivazione di 3 euro. Ovviamente l’acquisto dello smartphone è abbinato a un’offerta standard, di tipo generazionale o Call Your Country.

Ecco il dettaglio delle offerte a cui può essere abbinato il pieghevole, ricordando che la cifra indicata è relativa al solo costo dello smartphone, al quale va aggiunto il costo mensile dell’offerta selezionata.

Ecco le rate del Motorola Razr con le offerte standard:

WINDTRE Unlimited con Easy Pay : 29,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale);

: 29,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale); WINDTRE XLarge con Easy Pay : 35,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale);

: 35,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale); WINDTRE Large con Easy Pay : 35,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale);

: 35,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale); WINDTRE Medium con Easy Pay : 36,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale);

: 36,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale); WINDTRE Start Easy Pay: 36,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale).

Ecco le rate del Motorola Razr con le offerte generazionali:

WINDTRE Young Under 30 con Easy Pay : 39,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale);

: 39,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale); WINDTRE Student Under 20 con Easy Pay : 39,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale);

: 39,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale); WINDTRE Senior Over 60 con Easy Pay : 39,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale);

: 39,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale); WINDTRE Junior+ Under 14 con Easy Pay : 39,99 euro al mese con anticipo di 299,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale);

: 39,99 euro al mese con anticipo di 299,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale); WINDTRE Junior Under 14 con Easy Pay: 39,99 euro al mese con anticipo di 299,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale).

Ecco le rate del Motorola Razr con le offerte etniche:

WINDTRE Call Your Country One : 39,99 euro al mese con anticipo di 299,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale);

: 39,99 euro al mese con anticipo di 299,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale); WINDTRE Call Your Country Premium : 36,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale);

: 36,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale); WINDTRE Call Your Country Super : 39,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale);

: 39,99 euro al mese con anticipo di 199,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale); WINDTRE Call Your Country Gold: 39,99 euro al mese con anticipo di 299,99 euro (con finanziamento) o di 299,99 euro (mediante vendita a rate tradizionale).

Ricordiamo che Motorola Razr dispone solamente della eSIM, che può essere attivata con WINDTRE al costo di 10 euro e che non sono previsti costi di disattivazione o corrispettivi per recesso anticipato, salvo ovviamente il saldo delle rate mancanti nel caso di chiusura anticipata della rateizzazione.

Nel frattempo WINDTRE è alle prese con un grattacapo legato al divieto di installazione di una nuova antenna in provincia di Trento. A rifiutare l’autorizzazione è Mattia Hauser, sindaco di Mezzocorona, che non ritiene opportuno concedere il permesso alla realizzazione dell’opera, che prevede il posizionamento di un nuovo traliccio in prossimità di una stazione radio già esistente e utilizzata da altri operatori.

Il sindaco trentino ha deciso di utilizzare il principio di precauzione, affermando che “la comunità scientifica non è univoca nell’escludere possibili ricadute negative sulla salute pubblica.“