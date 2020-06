Con l’introduzione dello zoom ottico negli smartphone, i moduli periscopici sono divenuti molto comuni tra i modelli di fascia alta (tra i primi c’è stato Huawei P30 Pro) e da O-Film arriva una nuova soluzione che si caratterizza per uno spessore di appena 5,9 mm.

La nuova lente di O-Film, pertanto, ha le potenzialità per superare uno dei limiti dei modelli della concorrenza, consentendo di mantenere lo spessore del modulo fotografico nei limiti di quello della scocca dello smartphone, senza fastidiosi “scalini”.

Ma O-Film non ha pensato soltanto alla compattezza: il suo nuovo modulo fotografico, infatti, è in grado di garantire un sistema di zoom continuo (invece di essere bloccato a una lunghezza focale specifica come avviene sui moduli attuali), con la possibilità di passare agevolmente da 85 mm a 170 mm mentre l’apertura dell’obiettivo cambia simultaneamente da f/3.1 a f/5.1.

O-Film ha pensato a tutto

Inoltre, il nuovo modulo di O-Film offrirà un ingrandimento da 3x a 7x rispetto a una normale fotocamera wide e il produttore sostiene di poter anche realizzare progetti periscopici con intervalli di zoom 3-5x, 5-8x e 3,5-9,5x.

A bordo è presente un motore piezoelettrico che guida agevolmente e accuratamente un gruppo di 3 lenti lungo il meccanismo di messa a fuoco automatica avanti e indietro, così da raggiungere la lunghezza focale desiderata.

Non manca, infine, un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire quando tale modulo sarà pronto per fare il suo esordio sul mercato.