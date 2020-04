Anche WhatsApp ha introdotto una serie di novità legate alla situazione attuale, limitando per tutti l’inoltro dei messaggi e avviando un hub nel quale trovare maggiori informazioni legate al coronavirus.

Grazie a una collaborazione con la World Health Organization è ora disponibile un nuovo set di adesivi, chiamato Together at Home, pensato per aiutare gli utenti a rimanere comunque connessi in questo periodo particolare, esprimendosi anche con le immagini nel nuovo sticker pack.

Sono dieci, al momento, le lingue in cui sono disponibili i nuovi adesivi: arabo, inglese, francese, tedesco, indonesiano, italiano, portoghese, russo, spagnolo e turco.

“Speriamo che gli utenti possano apprezzare gli adesivi per rimanere in contatto con i propri cari, in particolare con quelli che si sentono soli, isolati o spaventati. Il nuovo pacchetto offrire modi creativi per ricordare alle persone di lavarsi le mani, mantenere le distanze, rimanere in forma, e per celebrare sia il personale medico sia gli eroi della propria vita.”

Il nuovo pacchetto di adesivi è disponibili per tutti e può essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo dall’applicazione. Potete in ogni caso verificare di averle la versione più recente di WhatsApp utilizzando il badge sottostante per scaricarla dal Play Store di Google.