Nubia, conosciuta da molti per il lavoro che sta portando avanti per quanto riguarda gli smartphone da gaming dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in queste ore svela ufficialmente il nuovo logo della compagnia.

Nubia presenta il nuovo logo

Come si può notare dall’immagine qui in basso, il logo è adesso di tipo tipografico, basato su una palette di colori che ruota attorno al rosso e al bianco. Secondo quanto sottolineato da Wang Hui, co-fondatore della compagnia, il nuovo design è più semplice, lineare, moderno. Questa novità comporta anche la perdita dell’iconico “cerchio rosso” che caratterizzava il brand fino ad oggi.

Assieme all’arrivo del cambio di design del logo, l’azienda cinese si dice pronta ad entrare anche nel mercato dei dispositivi smart, focalizzandosi su quelli relativi al lifestyle per le nuove generazioni. Nubia è quindi pronta a puntare su prodotti innovativi, smart, da utilizzare assieme agli smartphone che, ovviamente, continueranno ad essere il punto di riferimento dell’offerta commerciale della compagnia.

La mossa dell’azienda non arriva come un fulmine a ciel sereno. Tanti altri big come lei – Xiaomi, Realme, giusto per citarne un paio – hanno diverse linee commerciali all’attivo per competere in più settori al fine di diversificare l’offerta commerciale e così incrementare la brand awareness in altri settori.