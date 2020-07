WhatsApp è una di quelle applicazioni che ricevono poche novità, e tutte testate a lungo nella versione beta prima del rilascio nella versione stabile. Nelle ultime settimane sono state introdotte, proprio nella versione stabile, alcune piccole novità derivate dalla beta, che potrebbero essere sfuggite ai meno attenti.

Per gli smemorati, quelli che non ricordano mai il proprio numero di telefono, ecco arrivare nel profilo utente il numero di telefono, insieme al codice QR che semplifica lo scambio di contatti con nuovi amici o conoscenti. è sufficiente aprire il menu con i tre puntini in alto a destra, entrare nelle Impostazioni e quindi nel proprio profilo.

A questo punto è possibile cambiare rapidamente il nome utente, con un limite massimo di 25 caratteri, la descrizione del campo Info, che in questo caso non può superare i 140 caratteri, e anche il numero di telefono. In questo caso verrà avviata la procedura per il cambio del numero, da effettuare ovviamente solo se avete cambiato il numero di telefono e volete migrare tutti i vostri contenuti.

Per accedere al menu che visualizza il QR code e che permette di inquadrare il QR code di un altro dispositivo, è sufficiente entrare nelle Impostazioni e cliccare sul piccolo codice QR posizionato a fianco del profilo. In questo modo si aprirà l’interfaccia con una doppia scheda.

Nella parte sinistra trovate il vostro codice QR, mentre aprendo la scheda di destra potrete facilmente aggiungere un amico alla vostra lista dei contatti inquadrando l’immagine generata dal suo dispositivo. Ricordate che potete scaricare o aggiornare WhatsApp dal Play Store utilizzando il badge sottostante.