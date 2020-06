Tra le funzioni più apprezzate da coloro che possiedono più di un Google Home o Google Nest c’è quella di poter trasmettere un messaggio agli altoparlanti presenti in casa. Google ha lavorato per evolvere questo punto di forza, e pare essere arrivata ad una soluzione che può tornare utile in più di qualche occasione.

Alcuni possessori di Google Home hanno già potuto apprezzare la possibilità di inviare un messaggio ai dispositivi presenti in una sola stanza. Non sembra essere molto diffusa dal momento che si ipotizza una prima fase di test, ma una volta a regime ad esempio potremmo dire “Hey Google, trasmetti un messaggio in salotto: il cibo è pronto!”, evitando così di recapitare il messaggio in tutta l’abitazione.

Nel frattempo, sempre al di là dell’oceano, è tornata la possibilità di aggregare dei dispositivi Android TV ad un gruppo di altoparlanti. La novità si era vista a maggio salvo sparire dopo un aggiornamento software, per poi tornare – adesso – in seguito all’ennesimo update all’app Chromecast.

In questo modo si potrà ad esempio avviare una riproduzione musicale comune in tutti i dispositivi Google Cast facenti parte di uno stesso gruppo, televisori inclusi. Alcuni Android TV però risultano non compatibili senza alcun motivo, segno che la funzionalità ha ancora bisogno di essere affinata.