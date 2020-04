L’app OnePlus Camera 4 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è già disponibile per il download, arricchita di alcune modifiche dedicate proprio ai nuovi dispositivi del produttore cinese. Ad esempio c’è un nuovo pulsante per accedere alle impostazioni, o per cambiare risoluzione, ma poco altro.

Le novità dell’app OnePlus Camera di OnePlus 8

Come anticipato, le novità della versione 4 di OnePlus Camera non sono molte, ma fra quelle che saltano subito all’occhio c’è sicuramente il pulsante che rimanda alle impostazioni, piazzato nell’angolo alto a destra anziché in basso. Ma si nota subito anche il logo di Google Lens, assente in precedenza benché richiamabile con una pressione prolungata sull’inquadratura.

Rispetto alla versione precedente montata su OnePlus 7T Pro, la nuova guadagna anche una scorciatoia rapida per passare da 12 a 48 megapixel, accedere rapidamente ai filtri e un maggior numero di modalità di scatto. Cambia anche l’organizzazione delle impostazioni, con altri ritocchi qua e là in ottica moderna.

Comunque, ecco alcuni prima e dopo per darvi un’idea più chiara delle novità rilevate nella versione 4.0.213 di OnePlus Camera.

Questo è quanto. Qui potete scaricare il file APK della nuova versione di OnePlus Camera, che vi ricordiamo essere compatibile soltanto con le due ultime fiamme della casa: OnePlus 8 e 8 Pro.