Due popolari servizi di streaming di film e serie tv hanno aggiornato le rispettive applicazioni ufficiali. Netflix ora permette di modificare l’elenco di visualizzazione nell’app per Android, mentre Disney+ consente finalmente di annullare la registrazione dei dispositivi collegati.

Netflix permette di modificare l’elenco di visualizzazione

L’app Netflix per Android ora permette di modificare l’elenco di visualizzazione dove sono presenti tutti i contenuti che non avete finito di guardare. Dal momento che non è scontato che l’utente intenda guardare tutti i contenuti fino alla fine, questo elenco ora può essere modificato.

Con l’ultima versione dell’app è infatti possibile rimuovere film e serie tv dall’elenco “Guarda di più” toccando l’icona del menu accanto al contenuto che si desidera rimuovere e selezionando “Rimuovi”. Per tutti gli altri dispositivi è possibile rimuovere i contenuti dalla cronologia “Guarda dopo”.

Disney+ permette di annullare la registrazione di tutti i dispositivi

Disney+ risolve finalmente un bug presente dal lancio del servizio e presto sarà possibile annullare la registrazione di tutti i dispositivi anche utilizzando l’app Android.

Disney+ è l’ultimo arrivato dei servizi di streaming video dopo Netflix, Amazon Prime Video, Now TV e Infinity TV e offre solo contenuti originali prodotti da Disney, Marvel, Lucasfilm (Star Wars), Pixar e National Geographic.