Nel grande settore dei launcher alternativi su smartphone Android, Nova Launcher è certamente uno dei più noti. Il launcher non solo viene costantemente aggiornato con le ultime novità, ma riceve spesso alcune funzioni in grado di ricalcare i paradigmi di design che Google ha realizzato per Android.

Icone della DP4 di Android 11

In questo caso, la versione 6.2.13 di Nova Launcher Beta introduce alcune nuove forme per le icone prese in prestito direttamente dalla Developer Preview 4 di Android 11. Infatti, com’è possibile notare all’interno del changelog ufficiale, il team di sviluppo fa espressamente riferimento alle seguenti forme delle icone prelevate dalla DP4 di Android 11:

“flower”;

“hexagon”.

Le novità terminano con le classiche ottimizzazioni sotto il cofano e diversi bugfix.

Come scaricare la nuova beta di Nova Launcher

Tutti gli utenti iscritti al canale beta di Nova Launcher dovrebbero aver già ricevuto la notifica di aggiornamento. Gli utenti che invece non sono ancora iscritti ma che vogliono farlo per provare in anticipo tutte le novità a cui lavora il team di sviluppo, possono iscriversi al canale beta in un batter d’occhio. Volendo, infine, potete cliccare questo link per il download diretto dell’ultimo APK disponibile.

