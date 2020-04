Mentre ci troviamo ad affrontare una delle più gravi pandemie della storia, che sta costringendo a casa miliardi di persone, diventano di fondamentale importanza anche piccoli gesti da parte dei produttori di smartphone.

Nokia, ad esempio, ha comunicato tramite un tweet la propria decisione di prolungare di ben 45 giorni tutte le garanzie in scadenza tra il 15 marzo e il 15 aprile 2020. In questo modo gli utenti che in questo periodo non hanno potuto, a causa delle restrizioni messe in atto per il contenimento del contagio, recarsi presso rivenditori o centri di assistenza per eventuali problemi rilevati.

L’iniziativa è valida per tutti gli utenti residenti negli Stati Uniti e in Europa, dove è attivo il servizio di riparazione e restituzione online. Con il servizio, raggiungibile a questo indirizzo, potete ottenere assistenza in caso di malfunzionamenti del vostro smartphone Nokia e richiedere la riparazione in Garanzia.

È possibile inviare lo smartphone in riparazione al centro Nokia indicato nella procedura, e ottenere l’intervento e la restituzione senza costi aggiuntivi e senza dover uscire di casa. Se il vostro smartphone rientra fra quelli coperti dalla garanzia aggiuntiva, ora sapete che potete rivolgervi a Nokia per altri 45 giorni nel caso di qualsiasi problema legato alla garanzia.