La fotocamera ToF (Time-of-Flight) montata su alcuni smartphone recenti permette di tracciare la distanza degli oggetti e viene usata in alcuni casi anche per il riconoscimento facciale, ad esempio sulla variante 5G di Samsung Galaxy S10.

Ma queste non solo le sole possibilità di un sensore sostanzialmente nuovo al mondo dei dispositivi mobili. Un esempio di impiego extra? Sfruttarlo per la visione notturna per trasformare gli smartphone provvisti in una sorta di visori per ambienti privi di luce.

C’è un’applicazione per Android che consente di farlo: si chiama Night Vision/ToF Viewer ed è compatibile con una manciata di smartphone Samsung, Huawei e HONOR.

Come funziona l’app Night Vision per vedere al buio

In soldoni, tale app sfrutta il sensore ToF degli smartphone per abilitare una sorta di visione notturna, rendendo la scena inquadrata visibile anche in assenza di luce.

La qualità non è elevata, si parla di una risoluzione pari a 320 x 240 pixel ma rispetto al passato Night Vision offre una resa qualitativa migliore, specie con gli smartphone Samsung compatibili (Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy Note 10+).

Secondo XDA, installandola invece sui dispositivi Huawei (Huawei P30 Pro e HONOR View20 fra gli attuali compatibili) si ottiene una gamma dinamica migliore.

Comunque, Night Vision è ancora in fase di sviluppo, ma se volete provarla su uno degli smartphone suddetti, non dovete fare altro che scaricarla dal Google Play Store, magari dal badge qui sotto.