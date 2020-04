Come anticipato la scorsa settimana, l’Unicode Consortium ha deciso di posticipare di sei mesi il rilascio della versione 14.0 di Unicode Standard che include le nuove emoji, ma ora il consorzio ha annunciato che le nuove emoji previste per il 2021 slitteranno al 2022 a causa dell’emergenza Coronavirus.

Mark Davis, Presidente del Consorzio Unicode, ha dichiarato che rispettare il programma originale metterebbe a dura prova i volontari del Consorzio nelle “circostanze attuali” che presumibilmente si riferiscono alla pandemia di Covid-19.

Niente emoji per il 2021

Più precisamente, il rilascio della versione 14.0 dello standard Unicode slitterà da marzo 2021 a settembre 2021, pertanto verrà a mancare il tempo necessario per implementare le nuove emoji entro la fine dell’anno che debutteranno sugli smartphone solo nel 2022.

Il Consorzio ha reso disponibile la versione 13.0 di Unicode Standard a marzo e si prevede che le emoji verranno adottate entro la fine dell’anno e includeranno 117 nuovi pittogrammi come la bandiera transgender, nuovi oggetti e animali.

Purtroppo non sappiamo ancora cosa includerebbe il set delle emoji Unicode 14.0, tuttavia il Consorzio Unicode ha anche annunciato che il ritardo del rilascio di Unicode 14.0 implica che la scadenza per l’invio di nuove proposte di emoji è stata rinviata a settembre 2020 con le iscrizioni che verranno aperte a giugno. Le emoji di Unicode 13.0 potrebbero essere incluse in iOS 14 che dovrebbe essere lanciato in autunno.