Chi può considerarsi un power user delle applicazioni di posta elettronica ricorderà sicuramente la grande qualità di Newton Mail. Questa, dopo un periodo di grande crisi e di rinnovata speranza a seguito dell’acquisizione da parte di Essential, era stata ufficialmente smantellata lo scorso febbraio con la chiusura ufficiale di Essential.

Newton Mail risorge dalle ceneri

In queste ore, però, gli ex clienti di Newton Mail possono tornare a sperare nuovamente in un futuro in cui l’applicazione continuerà a vivere. Infatti, in un post ufficiale, si sottolinea che “come una fenice, Newton si alza di nuovo, e meritatamente. La community di Newton è sempre stata appassionata, continuando a supportare le app e chiedendo di mantenere vivo il servizio. Non ci sono molti prodotti che raccolgono così tanto amore e adulazione.”

Sì, avete capito bene: Newton Mail torna nuovamente ad essere funzionante. A darci questa bella notizia ci pensano Maitrik Kataria e Justin Mitchell, ex utenti Newton Mail che hanno deciso di portare a nuova vita Newton Mail e la startup CloudMagic. I due hanno sulle spalle una grande esperienza circa il design e lo sviluppo di startup informatiche, il che dovrebbe garantire a Newton Mail delle robuste fondamenta da cui ripartire.

Per evitare che l’applicazione vada di nuovo incontro al triste destino degli scorsi mesi, Kataria e Mitchell hanno intenzione di rendere il progetto completamente open-source ed hostarlo su server proprietari per garantirne il funzionamento a tempo indefinito.

Per garantire la redditività del progetto, Newton Mail continuerà ad essere un servizio a pagamento al costo di 50 dollari all’anno, ma alcuni piani prevedono la presenza di importante iniziative per incrementare la user base. Fino alle fine di maggio gli attuali clienti otterranno 3 mesi di utilizzo gratuito, mentre coloro che hanno cancellato la sottoscrizione potranno sfruttare uno sconto del 20% per sottoscrivere nuovamente un account.

Per quanto riguarda invece l’arrivo di feature e nuove funzionalità, Kataria e Mitchell vogliono innanzitutto implementare un sistema di customer support integrato all’interno dell’app, una piattaforma di votazione per nuove feature e un piano che preveda l’arrivo di nuove feature ogni 3/6 mesi, a partire dalla modalità scura.

Il sistema di sottoscrizione è nuovamente attivo e raggiungibile a questo link, mentre l’applicazione può essere scaricata gratuitamente tramite il badge del Play Store qui in basso.