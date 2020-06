Il bello di Netflix è che è possibile tornare a guardare un film o un episodio a piacimento semplicemente accedendo nuovamente alla home page del sito o lanciando l’applicazione su smartphone e tablet. Infatti, tutti i contenuti iniziati ma non conclusi, vengono automaticamente aggiunti ad una speciale riga della UI chiamata “continua a guardare”.

Se rappresenta un bel modo per evitare di perdere la possibilità di concludere la visione di un contenuto, dall’altra cozza con la libertà degli utenti di poter rimuovere a piacimento film e serie TV che magari non si ha più voglia di continuare a guardare. In queste ore il colosso americano ha finalmente integrato su Android la funzione “rimuovi dalla riga” che, come anticipa il nome stesso, permette agli utenti di eliminare dalla lista “continua a guardare” tutti i contenuti di cui non ha più interesse a continuare la visione.

L’azienda rende inoltre molto più semplice accedere ad alcune informazioni su un film o un episodio semplicemente tappando sul titolo del contenuto. Un piccolo menu permette infatti di controllare le informazioni sul film, scaricarlo, aggiungere un feedback (mi piace/non mi piace) oppure rimuoverlo dalla riga. La funzione è immediatamente disponibile su Android tappando il badge del Play Store qui in basso, mentre per iOS bisognerà aspettare il prossimo 29 giugno.