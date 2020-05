Netflix sta per attivare una importante funzione che farà certamente piacere a chi vorrebbe guardare film e serie TV senza attendere il completamento del download. L’applicazione mobile permette di guardare contenuti video in offline da ormai diversi anni, a patto però che questi vengano scaricati nella loro interezza.

Novità Netflix 7.58.0

Il teardown della versione 7.58.0 di Netflix svela invece che, ben presto, sarà possibile procedere alla visione di film e serie TV anche se scaricati parzialmente. Infatti, come ci permettono di scoprire i colleghi di XDA, analizzando il codice presente nella versione 7.58.0 di Netflix è possibile notare diversi riferimenti a questa funzione.

<string name=”label_partial_download_use_cellular_message”>”You’ve reached the end of what you’ve download so far. Would you like to download over cellular to continue watching?”</string>

<string name=”label_partial_download_use_cellular_no”>No Thanks</string>

<string name=”label_partial_download_use_cellular_title”>Download over cellular to continue watching?</string>

<string name=”label_partial_download_use_cellular_yes”>Download now</string>

<string name=”label_partial_download_download_more_message”>You need to download a bit more to continue watching, or you can watch what you already have downloaded from the beginning.</string>

<string name=”label_partial_download_download_more_no”>Watch from Beginning</string>

<string name=”label_partial_download_download_more_yes”>Wait for Download</string>

<string name=”label_partial_download_end_of_downloaded”>”You’ve reached the end of what’s been downloaded so far. Please connect to the internet to continue watching.”</string>

<string name=”label_partial_download_not_ready”>You need to download a bit more to start watching.</string>

La possibilità di continuare a guardare contenuti video anche a seguito di download parziali può essere estremamente comoda per chi ha poco campo o una connessione ad internet ballerina. In questo modo sarebbe possibile iniziare a guardare un film o una serie TV senza preoccuparsi di scaricare l’intero episodio, per poi decidere eventualmente di completare il download se coperti da un segnale migliore.

Come aggiornare Netflix

La versione 7.58.0 di Netflix può essere scaricata dal Play Store tappando il badge qui in basso. Vi ricordiamo che la novità trattata in questa news non è ancora disponibile in quanto il teardown APK svela semplicemente la presenza del codice necessario al suo funzionamento.