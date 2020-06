Il team di Fastweb nei giorni scorsi ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell’applicazione ufficiale per i dispositivi Android: stiamo parlando di MyFastweb.

Le novità della versione 4.4.14 di MyFastweb per Android

La nuova versione è la 4.4.14 e con essa gli sviluppatori introducono una novità, così come ci ricorda il changelog ufficiale:

Miglioramento della funzionalità di recupero delle credenziali di accesso all’app: ora puoi utilizzare sia il tuo numero di cellulare che l’email preferita per ottenere username e password smarrite.

In pratica, nel caso in cui l’utente dovesse perdere username e password per accedere al proprio account, ora sarà possibile usare per il recupero sia un numero cellulare che un indirizzo email.

Ricordiamo che con questa applicazione è possibile gestire il proprio contratto con l’operatore telefonico, ricevere assistenza, visualizzare le informazioni sullo stato delle varie richieste, gestire le fasi di attivazione della linea, verificare lo stato dei pagamenti ed effettuare la ricarica delle SIM.

Come scaricare la nuova versione dell’app

La nuova versione di MyFastweb per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: