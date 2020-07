Ieri gli organizzatori del CES di Las Vegas hanno annunciato che l’edizione 2021 di questa popolare fiera dell’elettronica si svolgerà soltanto online e qualcosa di simile potrebbe avvenire pure per il Mobile World Congress (MWC) 2021.

Un portavoce della GSMA, l’associazione che organizza la manifestazione più attesa dagli appassionati di tecnologia mobile, nel corso di un’intervista rilasciata allo staff di Tech Radar ci ha tenuto a precisare che nel 2021 le cose andranno diversamente rispetto a quest’anno (il Mobile World Congress 2020 è stato uno dei primi eventi ad essere cancellati a causa della pandemia di Coronavirus).

Il MWC 2021 si terrà in ogni caso

Il MWC 2021 si svolgerà anche se, allo stato attuale, gli organizzatori non si sentono di escludere l’ipotesi che ciò possa avvenire in un inedito format online ed a tal fine, anche per evitare di farsi trovare impreparati, gli organizzatori monitorano costantemente la situazione, raccogliendo pure consigli da esperti in materia di salute e sicurezza.

Ricordiamo che l’edizione 2021 del Mobile World Congress è attualmente in programma dall’1 al 4 marzo a Barcellona e probabilmente alcuni eventi saranno organizzati a prescindere in modalità online, così da supportare anche chi non potrà recarsi fisicamente in Spagna (le restrizioni ai viaggi potrebbero proseguire pure il prossimo anno).

In sostanza, per il 2021 il team del MWC non vuole lasciare nulla al caso.