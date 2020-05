Una seconda generazione di Motorola RAZR arriverà entro quest’anno, forse prima di quanto pensiate. Lo smartphone pieghevole, che potrebbe prendere il nome di Motorola RAZR 2 o più semplicemente di Motorola RAZR (2020), è stato infatti confermato da un manager Lenovo.

Ecco quando arriverà Motorola RAZR 2

Motorola RAZR ha fatto parlare a lungo di sé, sia prima sia dopo la presentazione ufficiale. Lo smartphone è del resto un “rifacimento” in chiave moderna dell’iconico telefono cellulare che tutti (giovanissimi esclusi) si ricorderanno, con in più la chicca di essere un dispositivo pieghevole.

Nonostante qualche dubbio legato alle recensioni altalenanti e al prezzo di vendita, da alcuni giudicato eccessivo per le caratteristiche tecniche proposte, Lenovo sembra intenzionata a riprovarci con un successore: Motorola RAZR 2 dovrebbe arrivare quest’anno, forse addirittura a settembre. Come facciamo a saperlo? Grazie alle parole rilasciate durante un podcast di tecnologia da Thibault Dousson, general manager di Lenovo South Africa:

“There’s a new iteration [of the Razr] coming up. There’s one in September I think, coming up“

Il dirigente cita un’altra volta lo smartphone pieghevole durante il podcast, parlando di una seconda generazione. Questo renderebbe un po’ più breve del previsto la “vita” di Motorola RAZR, che è stato sì presentato a novembre 2019, ma che è di fatto arrivato sul mercato nel mese di febbraio 2020.

Quali potrebbero essere i miglioramenti apportati in Motorola RAZR 2? Oltre che del prezzo di vendita (1599 euro in Italia) gli utenti si sono lamentati di un’autonomia non impeccabile (solo 2510 i mAh a bordo) e di specifiche non da top di gamma, e qualche perfezionamento potrebbe essere integrato nel sistema di piegatura del display.

