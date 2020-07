In queste ore Motorola presenta lo smartphone Motorola One Vision Plus, ovvero la versione per il mercato orientale di Motorola Moto G8 Plus presentato ufficialmente lo scorso autunno di cui trovate la nostra recensione a questo link.

Specifiche Motorola One Vision Plus

Il design di Motorola One Vision Plus è quello che ci si aspetta da un terminale Android di fascia medio bassa. La scocca posteriore in plastica lucida viene accompagnata frontalmente da un display da 6,3 pollici a risoluzione Full Hd+ abbracciato da cornici piuttosto ottimizzate, tranne il lato corto inferiore, e da un notch a goccia dove trova posto il sensore da 25 MP.

Posteriormente è presente un comparto fotocamere con tre sensori, flash LED e autofocus laser, mentre il sensore per le impronte digitali è integrato sul retro a livello del logo. All’interno di Motorola One Vision Plus è presente il processore Qualcomm Snapdragon 665 con GPU Adreno 610, 4 GB di memoria RAM LPDDR4, 128 GB di memoria interna – la vera differenza con il modello Motorola Moto G8 Plus – e sistema operativo Android 9.0 Pie.

Buona la batteria da 4000 mAh con supporto a Turbo Charging da 18 W.

Scheda tecnica

Display IPS da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ da 2280 x 1080 pixel con rapporto 19:9;

processore Qualcomm Snapdragon 665 con GPU Adreno 610;

RAM da 4 GB LPDDR4;

memoria interna da 128 GB in formato eMMC 5.1 espandibile fino a 512 GB con micro SD;

supporto dual SIM (nano + nano/ micro SD);

Android 9.0 Pie;

fotocamera principale da 48 MP con apertura f/1.79; fotocamera ultra grandangolare da 16 MP con visuale da 117°, fotocamera di profondità da 5 MP e autofocus laser;

fotocamera frontale da 25 MP;

sensore per le impronte digitali sul retro;

entrata jack audio da 3,5 mm, speaker stereo con Dolby Atmos, radio FM;

certificazione IPX2;

connettività Dual 4G VoLTRE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C;

batteria da 4000 mAh con Turbo Charging da 18 W;

colorazioni Cosmic Blue e Crystal Pink.

Prezzo Motorola One Vision Plus

Motorola One Vision Plus è disponibile all’acquisto su amazon.ae al prezzo convertito pari a circa 168 euro.